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亚洲 | 2011年 10月 20日 星期四 17:06 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元爆量收贬1.69角,因欧债危机陷胶着

路透台北10月20日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘贬值1.69角.因欧洲领导人于欧盟峰会召开前陷入谈判僵局,再度引发市场忧虑,国际美元走强,亚洲货币受累而走软,促台币爆量收在近一周以来低位.

汇银人士指出,外资在台股扩大卖超并大举汇出,令台币一路走贬,不仅如此,美元/台币海外无本金交割远期外汇(NDF)也出现美元买盘,促一个月换汇点转为溢价.然而,于30.3元附近,见出口商及央行抛出手中美元部位,稍稍助缓台币跌势.

"区间很宽,不过市场是如此动盪."一位外商银行人士称.他认为近日央行对台币的容忍区间拉大至30.0-30.3之间.

他们指出,欧债消息时好时坏,尽管台币今日收贬,但大体仍不脱震盪整理的态势,因场上有出口商将卖盘高挂守候,而台币偏升时,除央行进场调节外,外商银行亦缺乏追价意愿,转而做多美元.明日台币交投先看30.0-30.3元间,并关注欧盟峰会以等待市场新方向.

另外,台湾经济部周四公布,9月外销订单较上年同期成长2.72%,低于市场预估的成长3.2%,较上月的5.26%增速再度放缓.[ID:nCT0408174]交易员对此表示,尽管数据逊于预期恐使台币後市偏弱,但目前汇市主要仍聚焦在欧债问题之上.

台币兑美元终场收在30.269元,前次收盘低点出现在10月14日,报30.3元.

台湾加权指数.TWII今日收盘大跌1.48%至7,244.32点;外资及陆资在台股扩大卖超至97.58亿台币,已连续三日卖超,累计金额为148.09亿.[ID:nCT0408338]

亚洲新兴货币周四下跌,法国及德国意见相左,及澳元与大宗商品等风险资产走低,令短线投资人反应紧张,进而在周末欧洲峰会之前削减近日建立的仓位.[EMRG/SGCN]

环球汇市新闻请见[TOP/NEWSCN-FRX]

环球经济新闻请见[TOP/NEWSCN-MCE]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.269 30.100 30.130-30.300 30.130 12.35 7.58

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.225 30.100 30.100-30.300 30.100 4.26 2.79

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.005/0.015 -0.025/0.000

美元/台币六个月期 -0.220/-0.190 -0.265/-0.230

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--记者 李盈茜; 审校

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