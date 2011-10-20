〔台湾汇市〕台币兑美元爆量收贬1.69角,因欧债危机陷胶着

香港已公布经济指标--2017/2/7
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透台北10月20日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘贬值1.69角.因欧洲领导人于欧盟峰会召开前陷入谈判僵局,再度引发市场忧虑,国际美元走强,亚洲货币受累而走软,促台币爆量收在近一周以来低位.
汇银人士指出,外资在台股扩大卖超并大举汇出,令台币一路走贬,不仅如此,美元/台币海外无本金交割远期外汇(NDF)也出现美元买盘,促一个月换汇点转为溢价.然而,于30.3元附近,见出口商及央行抛出手中美元部位,稍稍助缓台币跌势.
"区间很宽,不过市场是如此动盪."一位外商银行人士称.他认为近日央行对台币的容忍区间拉大至30.0-30.3之间.
他们指出,欧债消息时好时坏,尽管台币今日收贬,但大体仍不脱震盪整理的态势,因场上有出口商将卖盘高挂守候,而台币偏升时,除央行进场调节外,外商银行亦缺乏追价意愿,转而做多美元.明日台币交投先看30.0-30.3元间,并关注欧盟峰会以等待市场新方向.
另外,台湾经济部周四公布,9月外销订单较上年同期成长2.72%,低于市场预估的成长3.2%,较上月的5.26%增速再度放缓.[ID:nCT0408174]交易员对此表示,尽管数据逊于预期恐使台币後市偏弱,但目前汇市主要仍聚焦在欧债问题之上.
台币兑美元终场收在30.269元,前次收盘低点出现在10月14日,报30.3元.
台湾加权指数.TWII今日收盘大跌1.48%至7,244.32点;外资及陆资在台股扩大卖超至97.58亿台币,已连续三日卖超,累计金额为148.09亿.[ID:nCT0408338]
亚洲新兴货币周四下跌,法国及德国意见相左,及澳元与大宗商品等风险资产走低,令短线投资人反应紧张,进而在周末欧洲峰会之前削减近日建立的仓位.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 30.269 30.100 30.130-30.300 30.130 12.35 7.58
TAIFX1
元太外汇经纪公司 30.225 30.100 30.100-30.300 30.100 4.26 2.79
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.005/0.015 -0.025/0.000
美元/台币六个月期 -0.220/-0.190 -0.265/-0.230
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--记者 李盈茜; 审校
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
交易商称，投资者变得厌恶风险，隔夜全球股市因政治和经济不确定性下滑，油价下跌损及人气。 美元兑日圆 在亚洲时段跌至11月底来低点111.625，因投资者买入避险日圆。 “美元兑日圆跌破支撑位后，股市也在跟进，”大和证券股票策略师Kazuhiro Takahashi表示。 他指出，短期内日经指数支撑位在18,700点。 丰田汽车 表现欠佳，下跌2.65%，此前该公司新的营业利润预估低于市场预期。 东证股价指数 跌0.4%至1,513.89点。JPX-日经400指数 跌0.36%至13,569.01点。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股
路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二早盘随韩元走贬。交易员表示，盘初外资买汇稍大于抛汇，进口商也有美元买需，令台币从20个月高位走弱，回贬至31大关附近。