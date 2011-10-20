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亚洲 | 2011年 10月 20日 星期四 15:27 BJT

《外汇动态》欧元/美元的100周移动均线切入位在1.3670美元,构成支撑

0707GMT--欧元/美元EUR=的支撑位在日低1.3683美元的下方,位于100周移动均线切入点约1.3670美元,接下来的支撑是本周低位1.3653美元.据闻在1.3650美元下方挂有停止单.(完)

--编译 李婷仪; 审校 高琦

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