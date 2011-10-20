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亚洲 | 2011年 10月 20日 星期四 16:00 BJT

〔欧股业绩〕爱立信第三季业绩超预期,但前景蒙阴(更新版)

(新增细节)

路透斯德哥尔摩10月20日电---全球最大行动网络设备制造商--爱立信(ERICb.ST)周四公布第三季业绩优于市场预估,主要因行动宽频运用大增,但经济不确定性及景气周期转向利润较低业务,令爱立信前景蒙上阴影.

智慧型手机及平板电脑推升高速网络需求,最近几季拉抬了爱立信营收.

"国际部分地区面临经济不确定性,我们不能排除系统营运商短期支出可能更为审慎,"爱立信执行长Hans Vestberg周四称.

爱立信亦面临多项挑战,包括景气周期转向利润较低业务、瑞典克朗汇率强势、及中国华为[HWT.UL]等对手的竞争.

利润可能持续承压,爱立信表示,欧洲的网络升级项目,在第四季占整体业务比重可能更高.

"爱立信准备迎接第四季传统旺季,但最大问题是,在当前经济情况下是否会实现,"CCS Insight分析师Martin Garner称.

虽然前景欠佳,但行动宽频的强劲需求,推动第三季营收劲增17%,执行长Vestberg表示,爱立信继续抢下市场占有率.

爱立信不包含合资公司的未计利息、税项之利润(EBIT)为63亿瑞典克朗(9.55亿美元),高于路透分析师预估均值的57.5亿瑞典克朗.

营收远高于市场预估,核心的网络部门营收成长25%,尽管北美市场景气放缓.但网络部门营业利润率降至13%,上年同期为17%.(完)

--编译 蔡美珍; 审校 高琦

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