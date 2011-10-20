〔欧股业绩〕爱立信第三季业绩超预期,但前景蒙阴(更新版)

香港已公布经济指标--2017/2/7
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
(新增细节)
路透斯德哥尔摩10月20日电---全球最大行动网络设备制造商--爱立信(ERICb.ST)周四公布第三季业绩优于市场预估,主要因行动宽频运用大增,但经济不确定性及景气周期转向利润较低业务,令爱立信前景蒙上阴影.
智慧型手机及平板电脑推升高速网络需求,最近几季拉抬了爱立信营收.
"国际部分地区面临经济不确定性,我们不能排除系统营运商短期支出可能更为审慎,"爱立信执行长Hans Vestberg周四称.
爱立信亦面临多项挑战,包括景气周期转向利润较低业务、瑞典克朗汇率强势、及中国华为[HWT.UL]等对手的竞争.
利润可能持续承压,爱立信表示,欧洲的网络升级项目,在第四季占整体业务比重可能更高.
"爱立信准备迎接第四季传统旺季,但最大问题是,在当前经济情况下是否会实现,"CCS Insight分析师Martin Garner称.
虽然前景欠佳,但行动宽频的强劲需求,推动第三季营收劲增17%,执行长Vestberg表示,爱立信继续抢下市场占有率.
爱立信不包含合资公司的未计利息、税项之利润(EBIT)为63亿瑞典克朗(9.55亿美元),高于路透分析师预估均值的57.5亿瑞典克朗.
营收远高于市场预估,核心的网络部门营收成长25%,尽管北美市场景气放缓.但网络部门营业利润率降至13%,上年同期为17%.(完)
--编译 蔡美珍; 审校 高琦
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1 +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
交易商称，投资者变得厌恶风险，隔夜全球股市因政治和经济不确定性下滑，油价下跌损及人气。 美元兑日圆 在亚洲时段跌至11月底来低点111.625，因投资者买入避险日圆。 “美元兑日圆跌破支撑位后，股市也在跟进，”大和证券股票策略师Kazuhiro Takahashi表示。 他指出，短期内日经指数支撑位在18,700点。 丰田汽车 表现欠佳，下跌2.65%，此前该公司新的营业利润预估低于市场预期。 东证股价指数 跌0.4%至1,513.89点。JPX-日经400指数 跌0.36%至13,569.01点。(完) ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股
路透台北2月7日 - 台币兑美元 周二早盘随韩元走贬。交易员表示，盘初外资买汇稍大于抛汇，进口商也有美元买需，令台币从20个月高位走弱，回贬至31大关附近。