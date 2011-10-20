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市场报道 | 2011年 10月 20日 星期四 16:13 BJT

〔欧洲汇市〕英镑尾随欧元走跌,对欧盟峰会危机对策的期望降温

路透伦敦10月20日电---英镑兑美元周四下跌,尾随欧元走势,因市场风险意愿降低,对欧盟峰会提出解决债务危机对策的期望也消退.

交易商及分析师指出,若英国零售销售数据逊于预期,英镑可能进一步承压.

0830GMT将公布英国9月零售销售数据,预估为持平,且前景黯淡,因高通货膨胀、支出削减及劳动市场不振,令消费者信心低迷.

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