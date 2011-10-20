〔两岸经贸〕七次"江陈会"签核电安全合作协议,投保协议再列下次议题

路透台北10月20日电---两岸第七次"江陈会谈"周四签署两岸核电安全合作协议,并就产业合作,及未完成的投资保障协议发布两份共同意见.台湾海峡交流基金会表示,双方同意将投保协议列为第八次会谈的重点推动议题.

海基会新闻稿并称,未来仍将以去年6月签署的"两岸经济合作架构协议(ECFA)"後续协议的相关协商为主,任何一项达成共识,就可以签署协议,例如"海关合作"可列为优先的协商议题.

对于已两度列入议题但未能顺利签署的投保协议,在今日于大陆天津举行的七次江陈会谈後,以发布书面共同意见的形式指出,双方就协议内容形成诸多共识并基本达成一致.鉴于协议涉及面广、专业性强,且双方管理体制存在差异,还需要各自内部及相互之间进行必要的沟通协调,两会同意加快最後阶段的商谈,在下一次会谈时签署.

投保协议的共同意见并称,双方同意,协议内容应参考一般投保协议的基本架构、考量两岸特殊性、回应双方投资人关切,并强化协议的可操作性.文本内容包括定义、适用范围和例外、投资待遇、透明度、逐步减少投资限制、投资便利化、徵收、损失补偿、代位、移转、拒绝授予利益、争端解决、联系机制等重要议题.

至于产业合作的书面共同意见则指出,双方选定,以LED照明、无线城市、低温物流、液晶面板(TFT-LCD)和电动汽车作为先期合作项目,并将继续优先在双方的重点发展产业中选择合作项目.将定期举办两岸产业合作论坛,协助推动产业合作.

在此次签署的"海峡两岸核电安全合作协议"中,两岸核电安全主管机关可以建立平时经验交换与交流的平台,也可以建立核电厂事故紧急通报机制.双方将就後续执行展开准备工作,包括建立联系窗口,成立工作组,召开工作会议,商定协议所律定的相关执行事宜.

两岸在台湾总统马英九于2008年就任後,恢复制度性协商,并在去年6月的第六次江陈会谈签署了两岸历来最重要的经济协议ECFA.今年初开始生效後,3月已启动後续四项协议,包括货品贸易、服务贸易,投资保障及解决争端机制.

三年多来两岸已签署15项协议及达成一项共识,不过,投保协议在第六及第七次会谈两度列入议程却无法顺利签署,以及租税协议亦曾无疾而终,已反映出两岸谈判已进入双方一再强调"先易後难"的"难"的阶段.[ID:nCT0405310] (完)

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