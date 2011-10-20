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债券 | 2011年 10月 20日 星期四 17:34 BJT

〔标题新闻〕西班牙标售10.36亿欧元2019年到期公债,平均得标利率5.11%,投标倍数2.1倍

注:前次同一券种标售时的平均得标利率为4.969%,投标倍数为2.2倍

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