〔货币市场〕银行间拆款利率上扬,受欧盟峰会的不确定性影响

修正-路透基点：世茂房地产与三家银行签署30亿元人民币贷款--TRLPC(1月19日)
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。
路透伦敦10月20日电---欧元区银行间拆款利率周四触及逾两个月高点,在本周末欧盟峰会的不确定性下,投资人选择积聚现金.
货币市场将观察峰会是否提出如何提振欧洲银行业资本,以及如何杠杆运用欧元区纾困基金的细节.欧洲官员努力要恢复对欧元区受困银行业的信心.
欧盟和银行业消息人士周四表示,欧盟成员国同意该地区银行业需要增加900-1,000亿欧元的资本.
荷兰国际集团(ING)的策略师Alessandro Giansanti表示,若重整资本规模不到1,000亿欧元,将被货币市场视为利空,可能会让欧元区银行间拆款利率维持在偏高水准.
"若官员们决定的银行业资本重整数字低于市场的预期,我预期会(对伦敦银行间拆放款利率(LIBOR))带来影响,"Giansanti说.
指标三个月期LIBOREUR3MFSR=报1.51438%,根据路透数据,该水准为8月初以来最高.周三时报1.51250%.
三个月期美元LIBORUSD3MFSR=在逾一年高点附近,报0.41556%,高于周三的0.41167%.
三个月期欧元LIBOR和隔夜利率交换(overnight index swap, OIS)之间的利差EUR3MFSR=EUREON3M=在66个基点,持平于上日水准,但远高于6月时的约11个基点.
三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)和OIS利差EURIBOR3MD=EUREON3M=则报约76个基点,6月时约为19个基点.(完)
--编译 王冠中;审校 张涛
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 13,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/2/8 14 2.40% 150 2017/2/8 28 2.55% 1,100 2017/2/9
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