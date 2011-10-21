《美债周五展望》欧盟峰会前夕,欧洲相关消息料左右市场走势

* 欧元区消息是欧盟峰会前可能造成市场震荡的原因

* 无可能影响市场的经济数据预定公布

* 为下周标债预作准备可能是主要的操作模式

记者 Ellen Freilich 编译 王冠中

路透纽约10月20日电---关于周末因应债务危机欧洲峰会的消息和臆测,应会为周五的美国公债市场提供指引.

美债周四尾盘受压,若传出关于欧洲领导人能在周末会议上就解决欧元区债务危机取得进展的好消息,美债周五可能还会继续承压.

美国财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)周四向参议院金融委员会表示,欧洲金融稳定机构(EFSF)已经有相当多的资源,但欧洲需要杠杆运用这些资金,赋予其最大的力量来解除违约和银行挤兑的风险.

法国指出,杠杆运用EFSF最有效的方式,将是将之转换为银行,使其能够直接从欧洲央行取得融资.但欧洲央行和德国都反对这项提议.

解决债务危机若取得进展,将会有利股票等较高风险资产,并降低投资人对美债等避险资产的需求.

相反地,如果欧洲领导人协议采取的措施不如希望的强劲,投资人可能会重返避险资产,进而推低美债收益率(殖利率),甚者可能让收益率来到近期低点.

参看欧洲债务危机相关图表,请点击(r.reuters.com/hyb65p)

**美国经济成长迹象抑制公债**

近期的美国消费者支出、请领失业金人数和制造业数据显示,尽管速度缓慢,美国经济仍在增长,并未迈向再次衰退.

这样的观点给债市涨势踩了煞车,让指标10年期美债收益率脱离10月初触及的1.76%低位,回到2%上方.

经济成长或会加速的可能性,也加深了美债市场的审慎气氛.

"我们相信经济会再次加速,因为先前的放缓是因为过度性因素所造成,也就是能源价格上扬和日本地震造成的供应链中断,两者的情况都已经有所改善,"德意志证券的首席美国经济分析师Joseph LaVorgna说.

LaVorgna表示,地区制造业调查、请领失业金人数、消费者支出和领先指标近来都开始显示出更为畅旺的经济成长.

"领先指标再次升高的情况是相当全面的,而非单一分项数据造成的结果,"他说.

**下周标债**

为下周两年期、五年期和七年期美债标售预作准备,可能也会带动一些曲线操作.

美国财政部周二、周三和周四将分别标售350亿美元两年期公债、350亿美元五年期公债、以及290亿美元七年期公债.标售规模和上月相同.

巴克莱资本的美债和通膨保值债券策略师Michael Pond称,美国联邦储备理事会(美联储,FED)周五料买进42.5-50亿美元的八年期至10年期公债,将对中长债提供支撑.

交易商表示,指标10年期美债收益率US10YT=RR支撑位在2.25-2.35%,阻力位在2.12%和2%.

指标10年期美债收益率周四尾盘报2.19%.(完)

--译文审校 程琳

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