《台湾报摘》--工商时报10月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--欧洲债信风暴冲击外销订单表现.经济部昨日发布9月外销订单金额为369.6亿美元,年增率仅2.72%、创23个月新低,资通讯产品与电子产品的接单状况转为疲弱,预估10月接单还会下滑.
* 其他:
--苹果(AAPL.O)供应商--大立光(3008.TW)昨日发布第三季财报,每股税後纯益创下单季历史新高.不过执行长林恩平坦言,受到总体经济不佳影响,加上10月合并营收低于9月份,有违以往惯例,因此对第四季的展望不乐观.
--国科会虽宣称还没有高科技放无薪假,但却有电子大厂员工出面指称已在放"变相无薪假",劳委会为调查无薪假虚实,主委王如玄宣布重启全台无薪假通报机制,每月公布统计结果.
--经建会主委刘忆如昨日指出,世银的2012年经商环境排名,台湾名列第25,远不如韩国的第八名,相较韩国排名快速跃进,台湾这项成绩无法令人满意,政府将会于近期加速松绑法规来改善投资环境.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。