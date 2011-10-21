《台湾报摘》--工商时报10月21日

--欧洲债信风暴冲击外销订单表现.经济部昨日发布9月外销订单金额为369.6亿美元,年增率仅2.72%、创23个月新低,资通讯产品与电子产品的接单状况转为疲弱,预估10月接单还会下滑.

--苹果(AAPL.O)供应商--大立光(3008.TW)昨日发布第三季财报,每股税後纯益创下单季历史新高.不过执行长林恩平坦言,受到总体经济不佳影响,加上10月合并营收低于9月份,有违以往惯例,因此对第四季的展望不乐观.

--国科会虽宣称还没有高科技放无薪假,但却有电子大厂员工出面指称已在放"变相无薪假",劳委会为调查无薪假虚实,主委王如玄宣布重启全台无薪假通报机制,每月公布统计结果.