《台湾报摘》--经济日报10月21日

* 头版头条:

--宏达电(2498.TW)董事长王雪红周四表示,宏达电目标要拿下全球智慧型手机的市占率第一,未来不排除推出100美元(约3,000台币)以下的低价Android智慧手机抢市.

* 其他:

--亚马逊(AMZN.O)接受TPK宸鸿(3673.TW)提出的价格,首度下单给TPK,计划第四季出货,手握苹果(AAPL.O)与亚马逊两大龙头订单,加上不受可成(2474.TW)事件影响,使得TPK第四季展望看好,预期业绩仍将成长两位数以上.

--第七次江陈会谈周四举行,公布"加强两岸产业合作的共同意见"的书面文件.双方选定以发光二极体(LED)照明、薄膜电晶体液晶显示器(TFT-LCD)、无线城市、低温物流与电动汽车等五项,作为两岸产业合作先期合作项目.

--金管会对保险业释出利多,研议提高"不动产增值利益"列入资本适足率(RBC)的比重,此举可使保险业今年底的资本适足率明显提升,减轻增资压力.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.