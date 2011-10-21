《台湾报摘》--经济日报10月21日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--宏达电(2498.TW)董事长王雪红周四表示,宏达电目标要拿下全球智慧型手机的市占率第一,未来不排除推出100美元(约3,000台币)以下的低价Android智慧手机抢市.
* 其他:
--亚马逊(AMZN.O)接受TPK宸鸿(3673.TW)提出的价格,首度下单给TPK,计划第四季出货,手握苹果(AAPL.O)与亚马逊两大龙头订单,加上不受可成(2474.TW)事件影响,使得TPK第四季展望看好,预期业绩仍将成长两位数以上.
--第七次江陈会谈周四举行,公布"加强两岸产业合作的共同意见"的书面文件.双方选定以发光二极体(LED)照明、薄膜电晶体液晶显示器(TFT-LCD)、无线城市、低温物流与电动汽车等五项,作为两岸产业合作先期合作项目.
--金管会对保险业释出利多,研议提高"不动产增值利益"列入资本适足率(RBC)的比重,此举可使保险业今年底的资本适足率明显提升,减轻增资压力.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。