版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 08:23 BJT

〔韩国股市〕开盘上涨,LG显示器不畏财报利空股价飙升

路透首尔10月21日电---韩国股市周五开高,S-Oil (010950.KS)等炼油类股和大宇造船(042660.KS)等造船类股领涨.

LG显示器(034220.KS)股价飙升逾5%,尽管该公司于周四盘後公布最大季度亏损.[ID:nCN1165014]

0008GMT时,综合股价指数.KS11上涨1.17%至1,826.16点.(完)

--编译 戴素萍;审校 王兴亚

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐