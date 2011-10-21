〔澳洲数据〕第三季出口物价较上季增长4.0%,进口物价持平

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透悉尼10月21日电---澳洲统计局周五公布:
* 第三季出口物价较上季增加4.0%(路透调查预估为增加3.7%)
* 第三季进口物价与上季持平(路透调查预估为增加1.0%)
以下为具体数据:
指数 按季百分比变动 按年百分比变动
出口物价指数(所有类别) 204.9 +4.0 +6.6
进口物价指数(所有类别) 117.1 0.0 -1.7 (完)
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--编译 张若琪;审校 徐文焰
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