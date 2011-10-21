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市场报道 | 2011年 10月 21日 星期五 08:48 BJT

〔澳洲数据〕第三季出口物价较上季增长4.0%,进口物价持平

路透悉尼10月21日电---澳洲统计局周五公布:

* 第三季出口物价较上季增加4.0%(路透调查预估为增加3.7%)

* 第三季进口物价与上季持平(路透调查预估为增加1.0%)

以下为具体数据:

指数 按季百分比变动 按年百分比变动

出口物价指数(所有类别) 204.9 +4.0 +6.6

进口物价指数(所有类别) 117.1 0.0 -1.7 (完)

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--编译 张若琪;审校 徐文焰

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