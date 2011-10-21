〔台湾个股〕富邦金旗下富邦香港参与厦门银行增资,持股比例仍为19.99%

路透台北10月21日电---台湾主要金控--富邦金(2881.TW)周四傍晚称,其透过富邦银行(香港)持有19.99%股权的厦门银行,将以每股2.71元人民币增资发行约2.15亿股,富邦香港将参与认购以维持原有的持股比例.

富邦金在公告中指出,厦门银行本次增资将募集5.81亿元人民币的资金;富邦香港已表示将全数认购4,288万股,总认购价约为1.16亿元人民币.

富邦金控目前透过富邦香港持有厦门银行股权,这是台湾金控(银行)唯一参股陆银的首例.此外,富邦对布局大陆金融市场版块也相当积极,其日前公告透过投信参股投资方正富邦基金管理公司,此外旗下的富邦投信也是台湾投信业界首批获得QFII资格的投信公司.(完)