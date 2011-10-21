〔台湾个股〕富邦金旗下富邦香港参与厦门银行增资,持股比例仍为19.99%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北10月21日电---台湾主要金控--富邦金(2881.TW)周四傍晚称,其透过富邦银行(香港)持有19.99%股权的厦门银行,将以每股2.71元人民币增资发行约2.15亿股,富邦香港将参与认购以维持原有的持股比例.
富邦金在公告中指出,厦门银行本次增资将募集5.81亿元人民币的资金;富邦香港已表示将全数认购4,288万股,总认购价约为1.16亿元人民币.
富邦金控目前透过富邦香港持有厦门银行股权,这是台湾金控(银行)唯一参股陆银的首例.此外,富邦对布局大陆金融市场版块也相当积极,其日前公告透过投信参股投资方正富邦基金管理公司,此外旗下的富邦投信也是台湾投信业界首批获得QFII资格的投信公司.(完)
--记者 董永年;审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。