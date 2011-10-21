〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初几无变动,欧洲峰会前投资者观望

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔10月21日电---韩国韩元兑美元KRW=周五盘初几无变动,在周日重要的欧洲领导人峰会前,审慎的投资者采取观望态度.
0020GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,146.0韩元,略低于上日国内收盘KRW=KFTC的1,145.0.
12月三年期公债期货KTBc1小跌0.02点至104.24.
0020GMT 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,146.0 1,145.0
日圆/韩元JPYKRW=R 14.9089/123 14.8893/9075
韩国公债期货KTBc1* 104.24 104.26
韩国综合股价指数.KS11 1,821.74 1,805.09
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* 为三年期公债近月期约报价.
(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)
(完)
--编译 张若琪;审校 孙茉莉
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。