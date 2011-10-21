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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 08:44 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初几无变动,欧洲峰会前投资者观望

路透首尔10月21日电---韩国韩元兑美元KRW=周五盘初几无变动,在周日重要的欧洲领导人峰会前,审慎的投资者采取观望态度.

0020GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,146.0韩元,略低于上日国内收盘KRW=KFTC的1,145.0.

12月三年期公债期货KTBc1小跌0.02点至104.24.

0020GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,146.0 1,145.0

日圆/韩元JPYKRW=R 14.9089/123 14.8893/9075

韩国公债期货KTBc1* 104.24 104.26

韩国综合股价指数.KS11 1,821.74 1,805.09

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* 为三年期公债近月期约报价.

(附注: 韩元即港台惯用的韩圜)

(完)

--编译 张若琪;审校 孙茉莉

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