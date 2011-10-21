〔韩国金融〕韩国计画扩大与中国的货币互换规模--报导

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔10月21日电---韩国报纸周五报导称,韩国政府计画扩大与中国的货币互换规模,从260亿美元提高至700亿美元.
韩国经济新闻报导援引未具名的外汇官员称,韩国企划财政部长官朴宰完在9月23日国际货币基金组织(IMF)年会上会晤了中国官员,讨论扩大货币互换规模.
企划财政部的官员不愿对此报导置评.(完)
--编译 王冠中;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。