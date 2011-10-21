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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 09:08 BJT

〔韩国金融〕韩国计画扩大与中国的货币互换规模--报导

路透首尔10月21日电---韩国报纸周五报导称,韩国政府计画扩大与中国的货币互换规模,从260亿美元提高至700亿美元.

韩国经济新闻报导援引未具名的外汇官员称,韩国企划财政部长官朴宰完在9月23日国际货币基金组织(IMF)年会上会晤了中国官员,讨论扩大货币互换规模.

企划财政部的官员不愿对此报导置评.(完)

--编译 王冠中;审校 张涛

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