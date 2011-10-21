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市场报道 | 2011年 10月 21日 星期五 09:29 BJT

〔日本经济〕政府将支出2万亿日圆用于缓解日圆升值对经济的压力

路透东京10月21日电---日本内阁府周五宣布,政府将斥资2万亿(兆)日圆(260亿美元),以补贴方式鼓励受日圆升值冲击的企业把工厂和就业岗位留在日本,保护在自然灾害後初见起色的经济复苏.

政府在声明中称,这项补贴计划是减轻日圆升值对出口型经济影响的系列举措之一,将令国内实质生产总值(GDP)增幅提高0.5个百分点.但政府没有给出具体时间表.

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