〔日本经济〕政府将支出2万亿日圆用于缓解日圆升值对经济的压力

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京10月21日电---日本内阁府周五宣布,政府将斥资2万亿(兆)日圆(260亿美元),以补贴方式鼓励受日圆升值冲击的企业把工厂和就业岗位留在日本,保护在自然灾害後初见起色的经济复苏.
政府在声明中称,这项补贴计划是减轻日圆升值对出口型经济影响的系列举措之一,将令国内实质生产总值(GDP)增幅提高0.5个百分点.但政府没有给出具体时间表.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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