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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 09:20 BJT

〔台湾股市〕小幅开高,晶片类股扬升

路透台北10月21日电---台湾股市周五开盘上涨0.39%,半导体类指数.TSII再次上扬,此前英特尔(INTC.O)在周三发布乐观的财测,而观光类股.THOI和橡胶类股.TRUI等防御股亦上扬.

加权股价指数.TWII升28.19点至7,272.51点,上日收低1.48%.

电子类指数.TELI跌0.29%,相机模组制造商大立光电(3008.TW)挫跌5.55%,该公司稍早公布保守的第四季财测.

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