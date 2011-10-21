〔台湾股市〕小幅开高,晶片类股扬升

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北10月21日电---台湾股市周五开盘上涨0.39%,半导体类指数.TSII再次上扬,此前英特尔(INTC.O)在周三发布乐观的财测,而观光类股.THOI和橡胶类股.TRUI等防御股亦上扬.
加权股价指数.TWII升28.19点至7,272.51点,上日收低1.48%.
电子类指数.TELI跌0.29%,相机模组制造商大立光电(3008.TW)挫跌5.55%,该公司稍早公布保守的第四季财测.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。