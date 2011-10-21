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市场报道 | 2011年 10月 21日 星期五 10:14 BJT

〔东京汇市〕美元/瑞郎扩大跌势,日内下跌1%

路透新加坡10月21日电---美元/瑞郎和欧元/瑞郎周五在亚洲交易时段挫跌,前者跌幅一度达到1%,交易商提及瑞郎止损买盘,且有传言称一美国账户在买进瑞郎.

美元/瑞郎CHF=在EBS交易平台上最低跌至0.8849瑞郎附近,随後缩减部分跌幅报0.8871瑞郎,较前一日下跌0.8%.

欧元/瑞郎EURCHF=R下滑0.8%至1.2224.美元/瑞郎和欧元/瑞郎在跌破前一日盘中低点後,跌势似乎加大.(完)

--编译 郑茵;审校 王冠中

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