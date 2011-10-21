〔日本个股〕Panasonic将放弃日本太阳能面板厂扩张计画--消息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京10月21日电---知情消息人士称,日本Panasonic(6752.T)将放弃把日本电视面板厂转换为太阳能面板厂的计画,因竞争日益激烈且日圆升值带来不利影响.
两名知情消息人士称,该公司正与未上市的Japan Display商谈出售茂原液晶电视面板厂事宜.
Panasonic原先计画将其尼崎第一电视面板厂转换成太阳能面板厂,并将电浆电视面板生产设备输出至上海厂使用,但将会放弃该计画,并停止面板生产.(完)
--编译 王冠中;审校 程琳
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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