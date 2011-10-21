〔日本个股〕Panasonic将放弃日本太阳能面板厂扩张计画--消息

路透东京10月21日电---知情消息人士称,日本Panasonic(6752.T)将放弃把日本电视面板厂转换为太阳能面板厂的计画,因竞争日益激烈且日圆升值带来不利影响.

两名知情消息人士称,该公司正与未上市的Japan Display商谈出售茂原液晶电视面板厂事宜.

Panasonic原先计画将其尼崎第一电视面板厂转换成太阳能面板厂,并将电浆电视面板生产设备输出至上海厂使用,但将会放弃该计画,并停止面板生产.(完)