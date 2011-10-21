〔台湾债市〕RP利率平稳,小量资金流入但分配不均

路透台北10月21日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五平稳.来自投信、寿险及银行均有资金小幅流入,交易商资金调度较上日平顺,但仍有分配不均的现象.

资金调度人士指出,受到45亿台币台电公司债交割影响,寿险仍有走钱,投信亦有赎回压力.不过,今日有401亿台币的公债还本付息,加上250亿台币的国库券到期挹注,稍稍纾缓市况,然并非雨露均沾,可见部份交易商于场上寻钱补齐缺口.

另外,市场人士表示,下周市场紧缩因子不多,利率可望持稳于近日区间,惟有小额金融债将交割,加上时序接近月底,资金需求恐陆续增加.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.72%,与上日相同.

根据交易商统计,下周共有114.5亿台币金融债将交割,其中周四(27日)元大银金额52亿;周五则有玉山银及台湾工银,金额分别为29及33.5亿.(完)