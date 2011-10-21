〔台湾债市〕RP利率平稳,小量资金流入但分配不均

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北10月21日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五平稳.来自投信、寿险及银行均有资金小幅流入,交易商资金调度较上日平顺,但仍有分配不均的现象.
资金调度人士指出,受到45亿台币台电公司债交割影响,寿险仍有走钱,投信亦有赎回压力.不过,今日有401亿台币的公债还本付息,加上250亿台币的国库券到期挹注,稍稍纾缓市况,然并非雨露均沾,可见部份交易商于场上寻钱补齐缺口.
另外,市场人士表示,下周市场紧缩因子不多,利率可望持稳于近日区间,惟有小额金融债将交割,加上时序接近月底,资金需求恐陆续增加.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.72%,与上日相同.
根据交易商统计,下周共有114.5亿台币金融债将交割,其中周四(27日)元大银金额52亿;周五则有玉山银及台湾工银,金额分别为29及33.5亿.(完)
--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。