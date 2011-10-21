〔金属期市〕伦敦期铜反弹逾5%,上日下跌近7%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海10月21日电---伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3周五上涨,前一日曾创下四周来最大单日跌幅.投资者关注周末的欧洲领导人会议,希望从中寻找解决该地区债务危机进展的线索.
早盘亚洲股市及欧元上涨,帮助提振期铜合约.
铜价在周四暴跌将近7%,因担忧经济出现二次衰退,且对于欧洲控制债务危机的疑虑越来越大.(完)
--编译 郑茵;审校 李爽
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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