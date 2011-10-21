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市场报道 | 2011年 10月 21日 星期五 10:40 BJT

〔金属期市〕伦敦期铜反弹逾5%,上日下跌近7%

路透上海10月21日电---伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3周五上涨,前一日曾创下四周来最大单日跌幅.投资者关注周末的欧洲领导人会议,希望从中寻找解决该地区债务危机进展的线索.

早盘亚洲股市及欧元上涨,帮助提振期铜合约.

铜价在周四暴跌将近7%,因担忧经济出现二次衰退,且对于欧洲控制债务危机的疑虑越来越大.(完)

--编译 郑茵;审校 李爽

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]

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