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市场报道 | 2011年 10月 21日 星期五 11:03 BJT

〔韩国数据〕10月1-20日出口较上年同期成长6.5%--海关数据

路透首尔10月21日电---路透根据韩国海关周五公布的数据计算,韩国10月1-20日出口较上年同期成长6.5%,进口年增7.5%.

据韩国海关网站(www.customs.go.kr)公布今年以来数据核算,10月1-20日出口总计283.4亿美元,进口276亿美元,贸易顺差为7.4亿美元.(完)

--编译 石冠兰; 审校 蔡美珍

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