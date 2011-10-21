〔韩国数据〕10月1-20日出口较上年同期成长6.5%--海关数据

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透首尔10月21日电---路透根据韩国海关周五公布的数据计算,韩国10月1-20日出口较上年同期成长6.5%,进口年增7.5%.
据韩国海关网站(www.customs.go.kr)公布今年以来数据核算,10月1-20日出口总计283.4亿美元,进口276亿美元,贸易顺差为7.4亿美元.(完)
--编译 石冠兰; 审校 蔡美珍
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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