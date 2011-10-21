《日本经济焦点》政府通过12.1万亿日圆重建预算,望获得反对党支持＝3

日本还将提高信贷额度,由此鼓励该国企业借日圆强势之机收购海外公司及买入能源资产.

日圆/美元JPY=接近8月中触及的历史高位75.94,这令日本企业海外利润减少,并打压其出口竞争力.

自去年9月以来,日本政府已分别单独两次、以及与七国集团(G7)联手一次对汇市进行干预.不过效果均不长久,这是由于欧洲主权债务危机迫使投资者涌入日圆等避险资产.

日本第三笔追加预算的大部分资金将出自价值11.55兆(万亿)日圆的重建债券.根据最初一项政府计划,该债券应在2022/23财年清偿.

不过日本民主党政调会长前原诚司周四同反对党进行会面时,提议将重建债券偿还期延长到15年.

日本政府将在10月28日向国会提交另一项增税提案,涉及范围包括企业和个人收入所得税.相关收入将用来清偿重建债券.

为了限制税务负担,日本政府准备增加非税收收入或节省至少7兆(万亿)日圆,主要是以出售所持日本烟草(JT)(2914.T)、能源相关企业和日本邮政的股份来完成.

不过,若要出售部分上述股票,还需要通过立法,这就意味着面临政治上的阻碍,例如最大反对党自民党或坚决反对.(完)