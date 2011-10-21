《全球市场》亚洲股市变动不大,在周末欧洲峰会前市场气氛审慎

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* MSCI日本以外亚太股市指数变动不大
* 金价和铜价回升
* 欧元守住海外市场涨幅
* 亚洲信贷市场活动回温
路透东京10月21日电---亚洲股市周五小幅上扬,欧元则守住海外市场涨势,但市场大致维持在区间内,因投资人正等待周末的欧洲领导人会议,寻求解决欧洲债务危机进展的迹象.
投资人仍有轧平部位的压力,因危机何时能够解决的不确定性升高,期间可能造成价格大幅波动以及流动性下滑.
金价和铜价自周四的大跌走势回升.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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