《全球市场》亚洲股市变动不大,在周末欧洲峰会前市场气氛审慎

* MSCI日本以外亚太股市指数变动不大

* 金价和铜价回升

* 欧元守住海外市场涨幅

* 亚洲信贷市场活动回温

路透东京10月21日电---亚洲股市周五小幅上扬,欧元则守住海外市场涨势,但市场大致维持在区间内,因投资人正等待周末的欧洲领导人会议,寻求解决欧洲债务危机进展的迹象.

投资人仍有轧平部位的压力,因危机何时能够解决的不确定性升高,期间可能造成价格大幅波动以及流动性下滑.