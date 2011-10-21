〔路透基点〕中国如家酒店2.5亿美元贷款案进入组建银团阶段--RLPC

路透香港10月21日电---据汤森路透旗下基点引述银行消息人士报导,如家酒店HMIN.O的2.5亿美元四年期收购融资已进入组建银团阶段.已有六家银行和原始额度分配行瑞士信贷及摩根大通共同参与.

此笔贷款价格为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码375个基点,另外加上15个基点的流动性溢价,因全球市场情势已让许多银行的融资成本上升.

所有参贷银行都将取得流动性溢价,此笔贷款的平均年限为2.5年.

承贷2,000万美元的主办行可以取得175个基点的费用,包含流动性溢价在内的最高综合收益为较LIBOR加码460个基点.承贷1,000-2,000万美元的主办行可以取得125个基点的费用,以及较LIBOR加码440个基点的综合收益.参贷额度500-1,000万美元的协办行则是收取75个基点的费用,及较LIBOR加码420个基点的综合收益.

最後回应期限为11月18日.10月31日将在台北举行路演,之後则是在11月1日于香港.之後亦可进行实地查核.

法国巴黎银行、中国信托商业银行、法国东方汇理银行、中国工商银行(亚洲)、Natixis、新韩银行已经参与这起融资案,总承贷金额约1.6亿美元.除了中国工商银行(亚洲)为主办行外,其他银行钧和瑞士信贷及摩根大通一样为委托主办行.

5月末,如家宣布以现金加股票总计4.7亿美元的对价收购莫泰168.持有莫泰168国际控股59%股份的摩根士丹利和其它股东今年2月寻求出售莫泰168.

根据交易设计,如家此次收购将支付约3.05亿美元现金,同时将发行815万股普通股,发行价等于其美国存托股份(ADS)每份40.37美元.

瑞士信贷和摩根大通担任如家的财务顾问.(完)