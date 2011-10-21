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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 13:57 BJT

〔台湾股市〕收盘小涨10.19点,受金融类股提振

路透台北10月21日电---台湾股市周五收高0.14%,受到金融类股.TFNI提振,富邦金控(2881.TW)股价上涨1.09%,该公司周四傍晚称,其透过富邦银行(香港)持有19.99%股权的厦门银行,将以每股2.71元人民币增资发行约2.15亿股,富邦香港将参与认购以维持原有的持股比例.[ID:nCT0408758]

电子类股.TELI持平,相机模组制造商大立光(3008.TW)跌停,此前该公司公布的第四季财测数字偏向保守.

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