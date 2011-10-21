〔台湾股市〕收盘小涨10.19点,受金融类股提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北10月21日电---台湾股市周五收高0.14%,受到金融类股.TFNI提振,富邦金控(2881.TW)股价上涨1.09%,该公司周四傍晚称,其透过富邦银行(香港)持有19.99%股权的厦门银行,将以每股2.71元人民币增资发行约2.15亿股,富邦香港将参与认购以维持原有的持股比例.[ID:nCT0408758]
电子类股.TELI持平,相机模组制造商大立光(3008.TW)跌停,此前该公司公布的第四季财测数字偏向保守.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。