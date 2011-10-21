〔台湾债市〕殖利率小幅收高,量缩静待欧盟峰会提出解决方案

路透台北10月21日电---台湾债市主要殖利率周五小幅收高,成交量较上日进一步萎缩.交易商审慎观望周日登场的欧盟峰会,是否会有实质性的解决方案出炉.

交易商指出,近期台债随着美债呈现横盘震荡走势,在缺乏足够分量消息刺激下,难以出现明确走向.下周观察重点除欧债危机发展外,也要留意30年增额券100/8R在周五开始发行前交易的表现,指标的五年券100/6殖利率不脱在1.02-1.06%间来回震荡.

"波动变小,操作难度更高了.有人乾脆就退场休息."一证券商交易员称.

另一证券商交易员也指出,除美债外,与台债连动度高的台股也陷入量缩整理格局."最後一定会有一个方向,谁输谁赢就看消息面变化."他称.

台湾股市周五收高0.14%,加权股价指数.TWII收盘小涨10.19点至7,254.51点.大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW进一步萎缩至653.37亿台币,上日为791.45亿.

法国和德国周四在联合声明中表示,欧洲领导人周日将讨论解决危机的全面方案,但在第二次会议之前不会做出任何决策.第二次会议最迟将在周三举行.[ID:nCN1166162]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO +0.47 1.0492 1.0423-1.0503 233.0

10 100/9 A00109=TWO +0.60 1.3150 1.3105-1.3198 27.5

20 100/7R A00107R=TWO +1.00 1.7910 1.7900-1.7910 1.0

对近期债市成交量能的持续萎缩,一银行交易员指出,市场似乎已有共识,就是殖利率要等到临近标售时,才因空单大量进场有突破区间走高的机会,发行前交易期间的成交量,在实质买盘不表态下,难有扩大的可能.

"实质买盘的心态,都是(殖利率)弹上来再说."她强调.

另一证券商交易员也认为,在量缩震荡期间,靠当日冲销难以获利.因流动性不佳,持有过多部位容易被套牢.

"新债标售前先放空10亿,再去标来回补,这样应该才会赚钱吧."他说.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.3150

5 100/6 A00106=TWO 1.0492

2 100/3 A00103=TWO 没有成交(完)