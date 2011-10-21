〔欧洲个股〕汇丰控股考虑竞购Dexia的土耳其零售部门--报载

路透巴黎10月21日电---金融时报未引述消息来源报导称,汇丰控股(HSBA.L)正在考虑竞购法国-比利时投资银行DexiaDEXIA.UL的土耳其零售部门.

对汇丰而言,该交易将强化其在土耳其的市场地位,并令其拓展新兴市场的目标更进一步.汇丰进入土耳其已有20年.

包括Qatar National BankQNBK.QA在内的另外两个竞购者也对Dexia的土耳其零售部门有兴趣,该部门可能价值达60亿美元.

俄罗斯第一大银行SberbankSBER03.MM也表示,考虑将该部门作为潜在收购目标,不过尚未展开洽谈.(完)