〔欧洲个股〕汇丰控股考虑竞购Dexia的土耳其零售部门--报载

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透巴黎10月21日电---金融时报未引述消息来源报导称,汇丰控股(HSBA.L)正在考虑竞购法国-比利时投资银行DexiaDEXIA.UL的土耳其零售部门.
对汇丰而言,该交易将强化其在土耳其的市场地位,并令其拓展新兴市场的目标更进一步.汇丰进入土耳其已有20年.
包括Qatar National BankQNBK.QA在内的另外两个竞购者也对Dexia的土耳其零售部门有兴趣,该部门可能价值达60亿美元.
俄罗斯第一大银行SberbankSBER03.MM也表示,考虑将该部门作为潜在收购目标,不过尚未展开洽谈.(完)
--编译 李婷仪;审校 杜明霞
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。