《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦10月21日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:昨天上下档都测试过了,但市场就是无法决定走向.五个交易日的一周一目均衡云区持续构成阻力,但1.36中段水准的支撑,阻挠了压低欧元的企图,因此,虽然经过来回震盪,但有四个交易日收盘水准都落在幅度50个跳动点的区间内,周末之前的不确定性显然很高.

欧元/日圆:昨天未能创下新低,而且就像其他许多汇率一样,收在区间中点.但看起来是形成一个由上方进入的三角型态,因此应该会由下方退出.卖压仍然可能在106.30/55区域形成阻碍,但必须跌落104.78,才会进一步下看103.65/25目标.

欧元/瑞典克朗:昨天的下跌走势,再度因为9.10/05克朗支撑区的买单而拉高回到区间.周末之前看不到任何有力的方向指引,仍然适合维持中性立场,同时留意9.07及9.15克朗.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张明钧

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