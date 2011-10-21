〔台湾汇市〕台币兑美元收跌3分,等待周末欧盟峰会召开

路透台北10月21日电---台币兑美元TWD=TP周五收跌3分.在周末欧盟峰会召开前,市场交投气氛谨慎,台股上下波动缺乏明显方向,台币也随之陷入胶着走势.

汇银人士指出,早盘台币跟随非日亚币承压走势,外资持续汇出,但逢高有出口商的卖盘出笼,使台币跌势稍止.中午过後,因韩元兑美元又再度回到平盘附近,加之外商买汇力道减弱,部分外资甚至转为汇入,台币跌幅逐步缩小.

"NDF(海外无本金交割远期外汇)价格没波动,市场还是没有明显方向."一位本地银行人士称.美元/台币一个月期换汇点今日收盘时落在平盘附近,报-0.010/0.000.

法国和德国周四在联合声明中表示,欧洲领导人周日将讨论解决危机的全面方案,但在第二次会议之前不会做出任何决策.第二次会议最迟将在周三举行.[ID:nCN1166162].

交易员并表示,在欧盟峰会进一步结果出炉前,国际汇市缺乏明显利多利空消息,台币短期难脱30.0-30.5元区间震荡.另外,台湾年底景气恐趋缓,加上总统大选选情胶着,目前也尚未见到激励市场政策出炉,台币未来趋贬的压力仍较大.

他们预估,台币下周一交投区间先看30.2-30.4元间.

台币兑美元今日终场收在30.299元,与上周差距不大,仅微幅升值0.1分;累计今年以来台币已升值逾0.23%,尽管此前欧债危机爆发,令台币几近收回上半年以来的涨幅.

台湾加权指数.TWII今日收在平盘附近,微幅上涨0.14%至7,254.51点;外资及陆资在台股卖超20.90亿台币,已连续四日卖超,累计金额为167.66亿.[ID:nCT0408902]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 30.299 30.269 30.270-30.351 30.290 8.99 12.35

TAIFX1

元太外汇经纪公司 30.275 30.225 30.275-30.346 30.280 4.07 4.26

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.010/0.000 -0.005/0.015

美元/台币六个月期 -0.245/-0.210 -0.220/-0.190

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