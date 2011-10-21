〔台湾货币市场〕短率大致平稳,临周末趋紧但公债还本纾解压力

* 短率大致平稳

* 虽逢周末银行操作保守,但公债还本挹注资金

* 下周因临近月底资金偏紧

记者 高洁如

路透台北10月21日电---台湾银行间短期利率周五大致平稳.虽然逢周末银行的操作心态偏向保守,不过幸而有公债还本挹注银行资金,纾解了货币市场资金紧俏的压力.

今日宽松因素除了有1,100余亿的央行存单到期之外,还有公债还本付息401亿台币,以及国库券到期250亿台币.此令原本偏紧的资金稍见宽裕,也使得央行在午後稍微拉高了收入隔夜资金的力道.

"我们本来想留一手,但是央行还是想收走,"一大型公股银行人士称.

展望下周,交易员认为,由于下周已临近月底,估计月末的最後二天短率将因资金紧俏而有拉高压力,尤其是短票利率较易受到影响.

不过交易员也指出,由于全球景气不佳,各方对央行的利率走势看法多是至少维持一段时间不变,因此票券商可能会抗拒高于0.87%的短票利率.目前央行30天期存单利率就在0.87%,是市场短率的主要指标(Benchmark).

昨日公布的台湾9月外销订单较上年同期成长2.72%,低于市场预估的成长3.2%,并且创下两年以来的最低增长率,因欧洲订单出现罕见衰退,令人疑虑欧债危机恐由金融面波动扩大至实体经济.[ID:nCT0408174]

台湾央行9月底的理监事会议上已决定暂停升息,官方利率暂停在1.875%不变.目前市场多数分析师认为,台湾央行12月的官方利率仍将维持不动,并不排除有下行风险.

本地时间14:46,拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.399%,上日在0.394%;区间为0.39-0.76%,上日在0.297-0.77%.

2-7天拆款利率区间在0.39-0.80%,上日在0.39-0.83%.

**短票利率还算平稳**

短票部份,票券商表示,银行端在周末买气稍嫌保守,不过大型银行开门买票,纾缓了一些压力,整体而言还算平稳.

"礼拜五了难免会紧一点,虽然今天短票库存有比较高,但是还是可以拆款来支应,"一位票券商交易员说.

今日30天内短票银行间主要成交利率落在0.86-0.87%,上日在0.85-0.87%.

台湾央行今日存单到期1,121.5亿台币,但发行馀额稍晚才会公布.[TW/MMTCN]

下周存单到期总额为4,564.5亿台币,分别为周一1,517亿,周二148亿,周三1,374.5亿,周四503亿以及周五1,022亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周四当日超额准备为负91亿台币,累计超额准备为1,657亿台币,加计前期1%的超额准备为2,781亿台币.

**公债RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率周五平稳.来自投信、寿险及银行均有资金小幅流入,交易商资金调度较上日平顺,但仍有分配不均的现象.

资金调度人士指出,受到45亿台币台电公司债交割影响,寿险仍有走钱,投信亦有赎回压力.不过,今日有401亿台币的公债还本付息,加上250亿台币的国库券到期挹注,稍稍纾缓市况,然并非雨露均沾,可见部份交易商于场上寻钱补齐缺口.

另外,市场人士表示,下周市场紧缩因子不多,利率可望持稳于近日区间,惟有小额金融债将交割,加上时序接近月底,资金需求恐陆续增加.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.69-0.72%,与上日相同.

根据交易商统计,下周共有114.5亿台币金融债将交割,其中周四(27日)元大银金额52亿;周五(28日)则有玉山银及台湾工银,金额分别为29亿及33.5亿.(完)