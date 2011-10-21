〔金属期市〕期铜跌深反弹,欧洲峰会受瞩目

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海10月21日电---伦敦期铜周五上涨,上日创下四周来单日最大跌幅;在此同时投资人关注欧洲领导人会议,寻找解决该地区债务危机进程的迹象.
0701GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨3.4%至每吨6,965.50美元,上日大跌近7%.
上海期交所交投最热络的1月期铜SCFc3收高1.4%至每吨51,670元人民币(8,091.77美元),上日大跌5.5%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。