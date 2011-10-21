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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 15:44 BJT

〔金属期市〕期铜跌深反弹,欧洲峰会受瞩目

路透上海10月21日电---伦敦期铜周五上涨,上日创下四周来单日最大跌幅;在此同时投资人关注欧洲领导人会议,寻找解决该地区债务危机进程的迹象.

0701GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上涨3.4%至每吨6,965.50美元,上日大跌近7%.

上海期交所交投最热络的1月期铜SCFc3收高1.4%至每吨51,670元人民币(8,091.77美元),上日大跌5.5%.

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