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市场报道 | 2011年 10月 21日 星期五 16:13 BJT

《外汇动态》欧元兑美元窄幅波动,等待新的驱动因素

0759GMT---在交易商需要弄清楚德国国会情势的情况下,欧元/美元EUR=近乎纹风不动也就不足为奇.

据传在1.3720-30有中长期投资大户买盘,新一波的卖单料将在1.3750上方浮现,交易商需要新的消息来炒热交易.(完)

--编译 张明钧;审校 隋芬

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