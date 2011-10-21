〔台股业绩〕宏基第三季净损约11亿台币,远逊市场预期

路透台北10月21日电---全球主要个人电脑(PC)品牌大厂宏基(2353.TW)周五公布,第三季净损约为11亿台币,远逊高于市场预期的净损8.08亿,惟亏损幅度较上季的67.9亿台币缩小.

宏基称此为自结数,尚未经会计师查核.宏基第一季仍为净利11.87亿台币,第二季因认列泛欧通路销货折让营运损失等转为亏损.[ID:nCT0473915]前三季税後亏损约67.1亿台币.

宏基在发布的新闻稿中表示,第三季合并营收较第二季有所成长,且通路的库存经大幅改善後,目前已降至合理的水位,有助于未来营运发展.此外,第三季的营业净损率也已较第二季为低.

宏基今日收低1.24%,报35.8台币,台股.TWII则微幅收高0.14%.(完)