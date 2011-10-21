〔路透基点〕中国银行卸下北京汽车42亿元人民币贷款的主办行头衔

路透香港10月21日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,中国银行在经过内部评估後,已经辞去北京汽车工业控股有限公司先前传出的41.88亿元人民币五年期贷款的委托主办行头衔.

中国银行仍将以借款人身分参与此交易.

在此同时,消息人士称中国农业银行已经以委托主办行的头衔加入此交易,但该行拒绝置评.

一名消息人士提到,包括交通银行、中国工商银行以及国家开发银行都考虑参与此贷款案.

一如先前报导,这笔贷款的利率为中国人民银行指标利率的100%.所筹资金将用于该公司的自有品牌生产线.

8月时,北京汽车控股从七家银行获得28亿元人民币银团贷款,以此增强公司业务.北京银行和花旗银行(中国)是委托主办行和额度分配行.其他五家参贷行为中国农业银行、中国银行、中国工商银行、华夏银行和上海浦东发展银行.

此外,北京汽车控股与德国戴姆勒(Daimler AG)及戴姆勒东北亚(Daimler Northeast Asia)组建的北京奔驰汽车有限公司正在敲定一笔48亿元人民币的八年期贷款,供设立新生产线之用,主办行亦为中国农业银行.

这笔融资的利率亦为中国人民银行基准利率的100%,预定在11月初结案.(完)