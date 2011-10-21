〔路透基点〕中国银行卸下北京汽车42亿元人民币贷款的主办行头衔

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月21日电---汤森路透旗下基点报导,银行业消息人士称,中国银行在经过内部评估後,已经辞去北京汽车工业控股有限公司先前传出的41.88亿元人民币五年期贷款的委托主办行头衔.
中国银行仍将以借款人身分参与此交易.
在此同时,消息人士称中国农业银行已经以委托主办行的头衔加入此交易,但该行拒绝置评.
一名消息人士提到,包括交通银行、中国工商银行以及国家开发银行都考虑参与此贷款案.
一如先前报导,这笔贷款的利率为中国人民银行指标利率的100%.所筹资金将用于该公司的自有品牌生产线.
8月时,北京汽车控股从七家银行获得28亿元人民币银团贷款,以此增强公司业务.北京银行和花旗银行(中国)是委托主办行和额度分配行.其他五家参贷行为中国农业银行、中国银行、中国工商银行、华夏银行和上海浦东发展银行.
此外,北京汽车控股与德国戴姆勒(Daimler AG)及戴姆勒东北亚(Daimler Northeast Asia)组建的北京奔驰汽车有限公司正在敲定一笔48亿元人民币的八年期贷款,供设立新生产线之用,主办行亦为中国农业银行.
这笔融资的利率亦为中国人民银行基准利率的100%,预定在11月初结案.(完)
--编译 张明钧;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。