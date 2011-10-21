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亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 16:22 BJT

〔表格〕外资在韩国股市卖超2,606亿韩元,连续第三日卖超

路透首尔10月21日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超2,606亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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10月21日 -260.6* 206.9 27.0

10月20日 -113.4 5.5 90.6

10月19日 -31.4 -110.2 59.6

10月18日 145.9 230.7 212.3

10月17日 250.5 45.5 -359.3

10月14日 42.9 69.0 -102.1

10月13日 442.1 -171.5 -189.8

10月12日 -3.1 230.1 -58.3

10月11日 329.9 206.3 -595.7

10月10日 -101.8 289.0 -96.9

10月7日 381.3 439.8 -869.5

10月6日 114.6 452.5 -713.9

10月5日 -299.5 -75.3 77.8

10月4日 -451.1 -201.8 650.3

9月30日 30.5 -25.4 -4.2

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本月以来 446.2 1,616.8 -1,863.7

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今年以来 -6,180.1 6,233.4 1,881.2

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* 外资连续三个交易日净卖超韩股,三日卖超总金额为4,054亿韩元.(完)

--编译 李婷仪;审校 杜明霞

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