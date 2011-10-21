《台湾债市专栏》若欧元区实施量化宽松,须提防通膨压力尾随而来

(本文作者为路透中文特约撰稿人,以下内容仅代表本人观点)

* 外汇存底大减,台债殖利率不易走跌

* 欧元区终将推量化宽松措施,须提防明年通膨带来冲击

撰稿人 瞿玉娟

央行于上月底理监事会议如市场预期停止升息，隔日在NCD利率亦未调整，然而，央行并未如市场预期停止标售一年期NCD，且在货币市场短率上扬的反应亦未随央行停止升息而暂缓脚步。在短率不如市场预期走低，加上近来资金情况不若预期宽松下，使最近期标售的5年期公债A00106结果1.08%，超乎市场原先预期的1.03%-1.07%。笔者认为，殖利率的走跌不易，实因来自资金面供应不足的关系。

**外汇存底大减，台债殖利率不易走跌**

笔者上月份曾提到观察去年上半年央行无预警升息，台债殖利率却在升息前6月的月均值1.44%下跌至10月份的1.19%；而在同期间，笔者发现6月份的外汇存底较上月增加22.55亿美元，而到10月份时，外汇存底已较上月增加33.30亿美元。笔者认为，外汇存底月增动能上升，即表示台债殖利率的资金动能充沛，而从过往经验发现，资金供给往往是除央行动向、未来经济走势之外，影响台债的另一个重要因素。因此若外汇存底逐月大幅走扬，皆会带动台债殖利率下滑，即使在央行升息阶段亦然。

从央行公布9月份外汇存底3,891.7亿美元，较8月份的4,002.9亿美元减少111.2亿，笔者认为，倘若未来外汇存底未能迅速回升，依然呈现下降趋势的话，则未来台债须偏空以待。

**若欧元区实施量化宽松注资市场，须提防後续带来的通膨压力**

希腊问题直到近期尚未看到完整的解决方案，而最新发展则是德法两国针对是否扩大欧洲金融稳定基金(EFSF)的规模各自盘算。假设希腊未来经济情况为(1)2014年後经济每年平均成长2.2%，(2)2011年至2015年其私有化500亿欧元及(3)2014年後每年基本预算盈馀占GDP6%以上，则以国际金融机构协会（The Institute of International Finance, Inc. (IIF)）的估计，即便希腊债务的民间投资人折减21%的情况下，至2012年希腊债务占GDP比重仍高达161.3%，而在2014年时也达153%；而若照目前希腊政府公布的经济前景，较预估更为悲观下，先前估计的债务占GDP比仍有低估之虞。

另外由先前提出的二次纾困方案角度来看，目前希腊3,500亿欧元的总债务中，约有2,206亿欧元在2020年以前到期，即使先前纾困案所提出民间投资人折减21%计算，仅抵消希腊债务约261亿欧元，对希腊实质债务减持的帮助不大。因此由上述情况观察，笔者认为希腊债务违约将是无可避免之事，因此後续投资人观察重点则在欧元区官员的救市行动。

欧洲主权债务问题首先影响的即是欧洲金融体系间的信任度，观察3个月银行间拆借利率减除隔夜利率交换(OIS, Overnight Index Swap)的利差进行比较可以发现，在上波金融海啸期间，美国境内银行的OIS利差在2007年曾经一度高达100bp，而後拜FED迅速降息之赐而逐渐回跌。2008年1月，美国境内OIS利差约为50bp，然而因应雷曼兄弟破产事件，OIS利差大幅攀升至10/10达到364bp。而同期间，欧元区的OIS利差，也从5月份的约65bp大幅攀升至8/18的200bp，显较美国为低。

而目前来看，美国境内的OIS利差仅从7月份的约10bp微幅走扬至目前约20bp-30bp，然而，欧元区却从7月初的20bp-30bp迅速攀升至目前的75bp，显示出欧元区银行业间的不信任。因此笔者认为目前而言，欧元区官员旨在建立希腊违约或者退出欧元区後的金融防火墙，以免主权债务违约後对银行体系流动性造成冲击。但笔者认为，若主权债务问题无法以目前的注入流动性、民间投资人提高折减比例和EFSF担保西、义两国公债20%等方案解决，欧元区则终将被迫推行量化宽松措施。

参照过去FED及日本银行为解决雷曼兄弟事件与国内房地产泡沫危机进而推行的量化宽松政策经验，若ECB采行量化宽松政策，加上FED长期维持低利率不变，则投资人须提防明年物价膨胀压力对债市所带来的冲击。

笔者认为，虽央行暂停升息循环，然从资金动能的角度，长期而言，对台债殖利率走势不甚乐观。此外，在欧元区债务危机无法解决，若ECB推行量化宽松政策下，搭配FED长期低利率的政策，国际热钱追逐商品行情恐将再起，则投资人须提防通货膨胀压力对债券市场的冲击。(完)

(本文作者为元富证券副总经理)