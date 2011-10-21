〔韩股业绩〕浦项钢铁第三季获利符合市场预估,但第四季料难度增加(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增股东评论及财报细节)
* 第三季营业利润1.09万亿韩元,市场预估1.15万亿
* 2011年投资计画削减1.3万亿韩元
* 财报公布前股价收涨0.3%
路透首尔10月21日电---全球第三大钢铁制造商--韩国浦项钢铁(005490.KS)第三季获利成长6%,符合市场预估,但该公司调降2011年投资计画,并对前景看法悲观.
虽然铁矿石及焦煤等原物料价格走软,但已开发经济体景气疲弱及中国信贷紧俏,料将对钢价造成打压.
"除非全球经济好转并激发需求,否则浦项的钢铁业务将至少两三年进展不顺,因遭遇中国低阶产品、全球供应过剩、及本国对手现代制铁成长迅速等方面的压力,"Assetplus投资管理基金经理人Kim Se-hoon称.
浦项钢铁周五公布,7-9月营业利润为1.09万亿(兆)韩元(9.518亿美元),汤森路透I/B/E/S分析师平均预估为1.15万亿韩元.
浦项钢铁表示,由于销售量及价格提高,7-9月季度获利高于去年同期的1.03万亿韩元,但低于上季度的1.5万亿韩元,因原材料成本上涨.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。