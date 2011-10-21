〔韩股业绩〕浦项钢铁第三季获利符合市场预估,但第四季料难度增加(更新版)

(新增股东评论及财报细节)

* 第三季营业利润1.09万亿韩元,市场预估1.15万亿

* 2011年投资计画削减1.3万亿韩元

* 财报公布前股价收涨0.3%

路透首尔10月21日电---全球第三大钢铁制造商--韩国浦项钢铁(005490.KS)第三季获利成长6%,符合市场预估,但该公司调降2011年投资计画,并对前景看法悲观.

虽然铁矿石及焦煤等原物料价格走软,但已开发经济体景气疲弱及中国信贷紧俏,料将对钢价造成打压.

"除非全球经济好转并激发需求,否则浦项的钢铁业务将至少两三年进展不顺,因遭遇中国低阶产品、全球供应过剩、及本国对手现代制铁成长迅速等方面的压力,"Assetplus投资管理基金经理人Kim Se-hoon称.

浦项钢铁周五公布,7-9月营业利润为1.09万亿(兆)韩元(9.518亿美元),汤森路透I/B/E/S分析师平均预估为1.15万亿韩元.