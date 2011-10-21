《外汇动态》欧元/瑞郎可能形成周线逆转--巴克莱

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0840GMT---巴克莱分析师指出,欧元/瑞郎EURCHF=走势显示,市场可能再度与瑞士央行形成对立冲突.
分析师表示,若今晚欧元/瑞郎收盘低于1.2304瑞郎,将确认出现一个重要的周线逆转,暗示已形成一道顶部,比分析师所预期的来得更早.
据称今日在1.2200有一笔大型选择权到期,可能会使短线跌势放缓,直到完成到期.(完)
--编译 蔡美珍;审校 隋芬
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选