版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 21日 星期五 16:57 BJT

《外汇动态》欧元/瑞郎可能形成周线逆转--巴克莱

0840GMT---巴克莱分析师指出,欧元/瑞郎EURCHF=走势显示,市场可能再度与瑞士央行形成对立冲突.

分析师表示,若今晚欧元/瑞郎收盘低于1.2304瑞郎,将确认出现一个重要的周线逆转,暗示已形成一道顶部,比分析师所预期的来得更早.

据称今日在1.2200有一笔大型选择权到期,可能会使短线跌势放缓,直到完成到期.(完)

--编译 蔡美珍;审校 隋芬

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐