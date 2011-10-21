〔新闻稿〕台湾佳世达评等展望由"正向"调为"稳定"--中华信评

(以下为标准普尔在台湾转投资的中华信用评等公司10月21日发布的新闻稿)

评等行动

中华信用评等公司（中华信评）今天将佳世达科技股份有限公司（佳世达）为「twBB+」之长期企业信用评等的评等展望由「正向」调为「稳定」，并确认该公司的前述企业信用评等等级。同时，中华信评确认佳世达的短期企业信用评等等级为「twB」，该公司国内可交换公司债的债务发行评等等级则为「twBB-」。

评等理由

此次评等展望的调整系反映：中华信评认为，佳世达的评等在未来12个月期间获调升的可能性已经降低，因为值此全球市场对该公司行动装置产品需求转弱之际，该公司的获利表现可能会低于中华信评原先的预估。另外，中华信评认为，佳世达的财务杠杆比率将维持在高档，因为偏弱的获利表现将会使该公司在未来12个月期间进行降低借款、提升信用指标的能力受限。

中华信评认为，尽管未来两季，佳世达的行动装置产品营收可望随新客户的增加而逐步获得改善，但全球市场需求持续疲弱、中国大陆生产成本上扬以及新台币与人民币的升值，将限制佳世达在未来二至三季中明显提升其获利能力。佳世达的获利表现已明显低于中华信评原先对该公司2011年的预期，原因在于该公司手机上网装置产品的销售疲弱，以及其液晶显示器（LCD）业务的获利空间持续受压之故。佳世达2011年上半年的折旧及摊提前营业利益率已从2010年时的3.2%，降低至2.8%。

另外，由于佳世达的营运现金流量产生能力受限，因此中华信评认为该公司的借款水准不太可能获得大幅的改善。佳世达的调整後借款对资本比（已就应收帐款出售部分予以调整）仍较中华信评所设定的评等调整启动标准55%为高，原因在于该公司降低借款的速度较慢，且其股东权益持续受到来自友达光电股份有限公司（友达光电；未受评）投资亏损侵蚀的影响。中华信评预期，未来数季，佳世达将会运用其长期投资部位的处分所得，来抑制该公司对借款的使用。不过，中华信评也预期，佳世达2012年底时的调整後借款对资本比可能仍将维持在约56%的偏高水准。

佳世达长期企业信用评等获确认系反映：该公司的高负债比率、集中的客户与产品组合，以及代工设计制造产业的高度竞争特性。抵销佳世达前述劣势的正面因素则包括：该公司在全球LCD监视器市场中第四大的地位、改善中的成本结构、以及其对TFT LCD面板制造商友达光电的策略性投资。

流动性

佳世达的短期信用评等为「twB」。中华信评认为，佳世达目前的流动性「允当」，足以支应其未来12个月的营运资金调度所需。中华信评对佳世达流动性结构的看法，包括以下几点主要预期：

佳世达未来12个月内的流动性来源（包括现金、未动用银行承诺额度、流动性金融资产以及来自本业之现金流量）应可维持在其流动性用途（包括资本支出、现金股利、营运资金需求以及偿还到期借款）的约1.2倍。

佳世达的流动性来源应能持续支应其流动性用途所需而有余，甚至在该公司的EBITDA下滑15%时亦然。

整体而言，佳世达在信用市场具有令人满意的地位。

佳世达已具备一般审慎的财务风险管理。

2011年6月底时，佳世达帐上持有的现金与流动性金融资产部位共新台币93.9亿元，一年内将到期之长期借款为新台币28.5亿元。而从该公司在2011年6月底时尚有新台币370亿元之未动用短期银行信用额度来看，该公司向国内银行市场筹资的能力亦属令人满意。另外，中华信评认为，佳世达目前持有且尚未用于质押借款的友达光电股票与其它上市上柜公司股票，亦可为该公司提供额外的财务调度弹性。

评等展望

佳世达「稳定」的展望系反映：中华信评认为，该公司在改善产品组合与成本结构方面的持续努力，应能使该公司在未来的三至四季中，继续维持与其目前评等等级相称之信用结构。

若佳世达能持续提高其获利率并降低借款水准，使其调整後来自本业之现金流量对借款比能保持在10%以上，并使其以合并财务计算之借款对资本比降至55%以下，则中华信评可能会调升该公司的长期评等。反之，若佳世达的获利率、自由营运现金流量、或流动性部位出现恶化，或是该公司的借款水准大幅上升，则中华信评可能会调降该公司的评等。可能导致佳世达发生前述情况的原因包括：该公司竞争地位持续转弱、产业景气衰退情势更加严重、或是该公司的现金流量管理趋于恶化等。(完)