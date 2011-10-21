〔台股业绩〕宏基第三季亏损大于市场预期,分析师保守看第四季(更新版)

* 第三季亏损11亿台币,逊于市场预期

* 第四季分析师保守看待

* 公司称通路的库存已降至合理水位

路透台北10月21日电---今年市占率直掉的台湾个人电脑(PC)品牌大厂宏基(2353.TW)第三季虽然亏损有所缩减,但表现逊于市场预期;对于第四季传统旺季分析师仍保守看待,因各大品牌新品尽出且全球景气需求不明.

宏基周五公布,第三季净损约为11亿台币,远逊于市场预期的净损8.08亿,惟亏损幅度较上季的67.9亿台币缩小.去年第三季则为净利约43亿台币.

宏基称此为自结数,尚未经会计师查核.宏基第一季仍为净利11.87亿台币,第二季因认列泛欧通路销货折让营运损失等转为亏损.[ID:nCT0473915]前三季税後亏损约67.1亿台币.

宏基在发布的新闻稿中表示,第三季合并营收较第二季有所成长,且通路的库存经大幅改善後,目前已降至合理的水位,有助于未来营运发展.此外,第三季的营业净损率也已较第二季为低.

元大证券分析师陈豊丰则指出,"亚马逊的平板电脑Kindle Fire卖得很好,宏基在清完笔电库存後,可能必须开始打消一些平板电脑的库存,"

他并认为泰国大水造成的供应链中断,可能让整体产业出货有30%受到影响,而若供应链问题在12月仍无法恢复,也将影响明年第一季的销售状况.

根据市调公司Gartner本月最新报告,联想(0992.HK)首度成为全球第二大PC厂商,全球市占率13.5%,在去年仍以挤下惠普(HPQ.N)登王为目标的宏基则是下滑到第四名,市占率由去年同期的14.2%下滑至10.6%.

原本位居全球第二大的宏基,今年以来面临内部走马换将、库存压力以及外部竞争加剧,公司财测频频失准更令市场对其失去信心.董事长王振堂8月时坦言今年已不可能转亏为盈.第三季也将持续亏损,但将较第二季改善.[ID:nCH0076093]

联想集团(0992.HK)首席执行官(CEO)杨元庆上周表示,有信心继续提升全球市场占有率,拉近与全球第一大PC厂商惠普的距离,且公司未来仍有兴趣在新兴市场展开收购以推动公司成长,但何时收购则取决于能否找到合适的收购目标.[ID:nCH0082571]

在西欧和美国经济增长放缓下,Gartner已将今年全球PC市场增长预期从稍早的9.3%下调至3.8%.

宏基今日收低1.24%,报35.8台币,台股.TWII则微幅收高0.14%.累计宏基今年以来股价跌近40%(完)