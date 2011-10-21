《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行馀额净增1,214亿台币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北10月21电---台湾央行本周定期存单发行馀额净增1,214亿台币,央行存单未到期馀额为6兆7,106.4亿台币.上周存单发行量净增296.1亿台币.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
10月17日(一) 2,786.30 3,041.80 255.50
10月18日(二) 238.00 971.00 733.00
10月19日(三) 1,495.50 1,653.50 158.00
10月20日(四) 690.00 712.50 22.50
10月21日(五) 1,121.50 1,166.50 45.00
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总计 6,331.30 7,545.30 1,214.00
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
10月17日(一) 724.00 307.00
10月18日(二) 296.50 52.00
10月19日(三) 439.50 122.00
10月20日(四) 170.00 43.00
10月21日(五) 225.00 44.50
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总计 1,855.00 568.50 (完)
--记者 张雅菁;审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。