版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 21日 星期五 17:40 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行馀额净增1,214亿台币

路透台北10月21电---台湾央行本周定期存单发行馀额净增1,214亿台币,央行存单未到期馀额为6兆7,106.4亿台币.上周存单发行量净增296.1亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

10月17日(一) 2,786.30 3,041.80 255.50

10月18日(二) 238.00 971.00 733.00

10月19日(三) 1,495.50 1,653.50 158.00

10月20日(四) 690.00 712.50 22.50

10月21日(五) 1,121.50 1,166.50 45.00

=============================================================

总计 6,331.30 7,545.30 1,214.00

中长天期存单发行量

------------------------------------------------

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

10月17日(一) 724.00 307.00

10月18日(二) 296.50 52.00

10月19日(三) 439.50 122.00

10月20日(四) 170.00 43.00

10月21日(五) 225.00 44.50

=================================================

总计 1,855.00 568.50 (完)

--记者 张雅菁;审校 黄凯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐