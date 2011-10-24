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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 13:04 BJT

〔台湾金融〕立法院初审通过将外币保单投资海外金额剔除在上限45%之外

路透台北10月24日电---台湾立法院周一初审通过将外币传统型保单剔除于保险业投资海外金额上限最高45%之外.预料此将可令保险业者投资海外的金额及弹性双双增加.助扩大保险业资金的运用弹性,以及提升投资效益(完)

--记者 高洁如;审校 杨淑祯

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