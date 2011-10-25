〔路透专访〕英特尔称Ultrabook未来将降至699美元,成本代价由产业共担

* Ultrabook未来将降至699美元,但"非一夜之间"

* 降价的成本代价将由整个产业生态体系共同承担

* 对目前英特尔晶片定价感到满意

记者 张雅菁/詹颖颐

路透台北10月25日电---在个人电脑(PC)产业界引颈期盼Ultrabook带来新生机之际,全球最大晶片生产商--英特尔(INTC.O)周二称,Ultrabook售价未来将降至699美元,但非"一夜之间";而这个降价的成本代价将由整个产业生态体系共同承担.

近两年智慧型手机及平板电脑风潮兴起,为了力抗市场对传统个人电脑一片看衰声浪,英特尔在今年年中推出Ultrabook超薄笔记型电脑概念,采用英特尔高性能处理器,强调重量轻且开机快速等,类似于售价999美元的苹果(AAPL.O)MacBook Air,欲藉此刺激出新买气.

"宏基(2353.TW)已推出899美元Ultrabook,在未来12个月还会比那个价格再降低,2013年时还会再降更多,"英特尔亚太区主管Navin Shenoy在接受路透专访时指出,因为该公司已设下明年底Ultrabook将占消费市场40%的极具挑战性目标.

对于Ultrabook价格是否可能低至699美元时,他表示,在未来某个时间点是必须达到这个价格带,但不会是"一夜之间".而在这降价的过程,主要将由藉由产业生态体系的建立与量的扩张,成本由整个产业链共同承担.

"我们很有把握可以靠出售Ultrabook晶片获利丰厚,"Shenoy称.

而当被问及市场传言英特尔第四季调降售价时,他并未正面承认或否认,仅表示,"目前是一个良性的定价环境.我们很满意(comfortalbe)我们现在的定价."

台湾两大笔记型电脑大厂宏基及华硕(2357.TW)已发表Ultrabook系列产品,定价在899-999美元之间,离市场面一般传统笔电可低达500美元以下,还有一段距离.市调公司IDC预期,惠普(HPQ.N)等大厂亦将开始推出Ultrabook,2012年PC市场将有所回温.

**目标:明年底Ultrabook将占消费市场40%**

尽管终端售价是否具吸引力仍待考验,英特尔已设下Ultrabook在明年年底前占到笔记型电脑销量的40%目标.英特尔旗下投资公司Intel Capital并创建一支3亿美元的基金,用于投资研发Ultrabook硬件和软件技术的公司.

占有全球80%个人电脑处理器(CPU)市场的英特尔,上周甫公布第三季业绩及第四季财测均优于市场预期,令投资人眼睛为之一亮.原本担心平板电脑崛起及全球经济可能冲击英特尔的各大券商,纷纷上调目标价.[ID:nCN1160072]

英特尔财务长在业绩说明中并表示,中国等发展中国家需求强劲,有助于弥补美国和欧洲市场的疲弱销售.他并重申预计今年个人电脑销售量增长8-10%,欧洲销售增幅不及美国;英特尔亦维持全年资本支出于105亿美元目标不变.

在西欧和美国经济增长放缓下,市调公司Gartner在9月时已将今年全球PC市场增长预期从稍早的9.3%下调至3.8%.

对于PC产业当前面临泰国大水冲击硬碟(硬盘驱动器)供应链的另一考验,[ID:nCN1171078]Shenoy表示,预期对英特尔基本上不会造成影响,但持续关注中.

截至第三季底,亚太区占英特尔营收仍高居57%,单季营收金额则是较上年同期大幅成长26%,达到80.5亿美元.

英特尔在行动装置晶片市场仍落後于采用ARMARM.L架构的高通(QCOM.O)等对手.目前全球逾九成的智慧型手机与平板电脑均采用ARM架构处理器,包括苹果.

英特尔已在今年稍早与Google(GOOG.O)共同发表采用英特尔的行动装置晶片Medfield的智慧型手机,Shenoy表示,明年上半年即可在市场上看到首个产品.(完)

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