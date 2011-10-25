版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 13:53 BJT

〔台股业绩〕友达第三季亏损远高于预期,将强化现金流量管理

路透台北10月25日电---台湾液晶面板大厂--友达光电(2409.TW)周二公布,第三季净损达157.96亿台币,远高于于市场预期的120.1亿,且为连续第四季亏损.

友达新闻稿称,由于全球经济的不确定因素,将强化现金流量管理、控制资本支出.

据路透访查九位分析师,市场原预估友达第三季亏损120.1亿台币.该公司第二季净损107.7亿台币;去年第三季则为小幅净利2.27亿.

该股今日收高2.02%,报12.65台币;大盘加权股价指数.TWII则是收高0.28%.(完)

参看相关细节,可点选友达网站,网址为(www.auo.com.tw)

参看友达相关新闻,请点选[2409.TW-CMN]

--记者 张雅菁; 撰写 董永年;审校 杨淑祯

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐