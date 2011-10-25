〔台股业绩〕友达第三季亏损远高于预期,将强化现金流量管理

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北10月25日电---台湾液晶面板大厂--友达光电(2409.TW)周二公布,第三季净损达157.96亿台币,远高于于市场预期的120.1亿,且为连续第四季亏损.
友达新闻稿称,由于全球经济的不确定因素,将强化现金流量管理、控制资本支出.
据路透访查九位分析师,市场原预估友达第三季亏损120.1亿台币.该公司第二季净损107.7亿台币;去年第三季则为小幅净利2.27亿.
该股今日收高2.02%,报12.65台币;大盘加权股价指数.TWII则是收高0.28%.(完)
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--记者 张雅菁; 撰写 董永年;审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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