〔台湾个股〕友达料第四季大尺寸面板需求更弱,且未来两季内恐不见产业回升

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北10月25日电---台湾液晶面板大厂--友达(2409.TW)周二表示,预估第四季大尺寸面板需求料低于第三季,惟价格已低,预料变动温和.
不过,友达表示,第四季手机面板需求仍强.友达也预期,第四季产能利用率将比第三季低,且未来一至两季看不到产业自谷底回升.
稍早友达公布第三季净损158亿台币,再度远高于市场预期.这已是友达连续四季的亏损,累计亏损金额高逾500亿台币.
友达也表示,由于全球经济的不确定因素,将强化现金流量管理、控制资本支出.(完)
参看相关细节,可点选友达网站,网址为(www.auo.com)
参看友达相关新闻,请点选[2409.TW-CMN]
--记者 张雅菁; 撰写 高洁如; 审校 乔艳红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选