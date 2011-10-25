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市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 14:27 BJT

〔台湾个股〕友达料第四季大尺寸面板需求更弱,且未来两季内恐不见产业回升

路透台北10月25日电---台湾液晶面板大厂--友达(2409.TW)周二表示,预估第四季大尺寸面板需求料低于第三季,惟价格已低,预料变动温和.

不过,友达表示,第四季手机面板需求仍强.友达也预期,第四季产能利用率将比第三季低,且未来一至两季看不到产业自谷底回升.

稍早友达公布第三季净损158亿台币,再度远高于市场预期.这已是友达连续四季的亏损,累计亏损金额高逾500亿台币.

友达也表示,由于全球经济的不确定因素,将强化现金流量管理、控制资本支出.(完)

参看相关细节,可点选友达网站,网址为(www.auo.com)

参看友达相关新闻,请点选[2409.TW-CMN]

--记者 张雅菁; 撰写 高洁如; 审校 乔艳红

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