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亚洲 | 2011年 10月 24日 星期一 06:14 BJT

〔东京汇市〕欧元盘初持坚,寄望欧盟就解决债务危机达成协议

* 欧元持坚,尽管欧盟领导人会议没有令人惊艳的结果

* 市场关注周三峰会,寄望欧盟达成解决危机的协议

* 美元兑日圆脱离纪录低点,市场慎防干预

路透悉尼10月24日电---欧元兑美元周一在亚洲盘初守稳,市场仍期望欧洲政策官员正朝解决欧元区债务危机迈进.

欧元兑美元EUR=报1.3870,周五纽约尾盘报1.3846.市场动荡时通常会遭抛售的大宗商品货币亦持稳,澳元兑美元AUD=D44报1.0330,纽约尾盘报1.0331.

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