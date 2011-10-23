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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 07:38 BJT

《综述》美联储因经济复苏疑虑而考虑进一步宽松,权衡最佳办法

* 叶伦称忧心经济复苏,美联储可能采取更多动作

* 费希尔对买进抵押贷款债券新提案的看法冷淡

* 柯薛拉柯塔对埃文斯设定目标的想法持开放态度

路透丹佛/明尼阿波里斯市10月21日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)副主席叶伦周五表示,美联储担心美国经济体质,且正在考虑提供更多货币刺激的办法.

"我们准备好视情况利用我们的工具,以在物价稳定的前提下提振经济复苏,"叶伦在一金融产业会议上表示.

就在其谈话前一天,美联储理事塔鲁洛呼吁美联储考虑新一轮的买进抵押贷款债券.

叶伦表示,美联储正在考虑宽松货币政策的多种选项,但并未支持任何特别的方式.

她表示,债券市场再度暗示通缩风险升高.该威胁使得美联储去年启动第二轮买债计画.

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