〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初走坚,因看好欧债危机有望解决

路透首尔10月24日电---韩国韩元兑美元KRW=周一盘初上涨,投资人把希望寄托在欧洲领导人本周一连串重要会议将使得欧债危机的解决出现进展.
0010GMT时,韩元兑美元报1,141.3,周五时收盘报1,147.4.
12月三年期公债期货KTBc1小跌0.01点至104.03.
韩国央行计划周一标售2兆(万亿)韩元的货币稳定债券.
0010GMT 上日收市价
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韩元/美元KRW= 1,141.3 1,147.4
日圆/韩元JPYKRW=R 14.9339/542 14.9550/667
韩国公债期货KTBc1* 104.03 104.04
韩国综合股价指数.KS11 1,864.90 1,838.38
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* 为三年期公债近月期约报价.(完)
--编译 戴素萍;审校 张若琪
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