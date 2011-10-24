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市场报道 | 2011年 10月 24日 星期一 14:06 BJT

〔台湾汇市〕台币兑美元午後升逾2角,受台股大涨近3%激励

路透台北10月24日电---台币兑美元TWD=TP周一午後大涨逾2角.因市场期望欧债危机有望解决,台股大涨两百馀点,及国际美元下跌,带动外资汇入.尽管有交易商称,不时见到央行及进口商进场买汇,但台币涨势依旧凌厉.

本地时间下午14:01时,台币兑美元大涨2.10角至30.089元.另外,台股.TWII周一收盘劲扬2.97%;报7,470.3点,创逾一个月收盘新高.

--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯

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